شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض ليزحف نحو هدفنا المنتظر عند 1.1221، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.1136 بشكل مباشر، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1325 والثبات فوقه.

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