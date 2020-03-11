مشروع للمبيعات في قطاع التجزئة يحقق المركز الأول في مسابقة الشركات الناشئة في السعودية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

إختتم باب رزق جميل مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخراً ، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة ومؤتمر ستارت سمارت 2020 الذي أقيم بالتعاون بين مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ووزارة الاستثمار تحت مظلة “إستثمر في السعودية”، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبتنظيم من باب رزق جميل، إحدى مبادرات مجتمع جميل.

وتوجت مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية 9 فرق سعودية في مسارات المسابقة الثلاثة: مسار الشركات الناشئة ومسار الأفكار ومسار الشركات الاجتماعية بعد رحلة تدريب وتوجيه جمعت أكثر من ٥٦٠ شركة ناشئة من كافة مناطق المملكة منذ انطلاق المسابقة في شهر سبتمبر 2019.

وفي مسار الشركات الناشئة، فاز الفريق السعودي فروت 360 (fruits360) بالمركزالأول، وهو منتج تحليلي قائم على الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة ويهدف إلى تزويد قطاع التجزئة (حالياً المطاعم والمقاهي) بوسيلة دخول سهلة وفورية إلى التقارير التحليلية عبر التكامل الفوري مع قاعدة بيانات نقطة البيع التابعة للشركة بغية تطوير تحليلات وتصورات تهدف إلى تقليص المخاطر، وزيادة الإيرادات، وتعزيز آلية صنع القرار.

ويحتوي المنتج في الوقت الراهن على 7 وحدات (المبيعات، والعمليات، والمدفوعات، والتحليلات المتقدمة، والمخزون، والعملاء، والتقارير التنفيذية) والتي تضم أكثر من 80 لوحة إدارة تقدم مجموعة واسعة من الخصائص والميزات، مثل تحليل مبيعات التجزئة المتقدم، تحليل سلوك المستهلك، تحليلات، تنبؤات المبيعات، تكلفة المنتج، تحليل سلة السوق، وتحسين المخزون.

وتوج بالمركز الثاني في مسار الشركات الناشئة، تطبيق تيلب (Telp) وهو سوق المعلمين الذي يُقدم معلمين أكفاء ومتمرسين، تم تصميمه للساعين باستمرار إلى خدمات تعليم عبر دروس اسبوعية، حيث يعمل تطبيق تيلب (Telp) على بناء علاقات دائمة، وتم خلال الفترة التجريبية إجراء نحو 9000 ساعة دراسية بقيمة تجاوزت ‪182,000‬ دولار, وبات تطبيق تيلب الآن مستعداً للتوسع الإقليمي، وبدأ تقديم خدماته في العاصمة الرياض.‬‬‬‬‬‬

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كما فاز بالمركز الثالث مشروع ثري ديت ميديكال، وهي شركة سعودية ناشئة تأسست في جدة في العام 2017 بمبادرة من مجموعة من الباحثين السعوديين المتخصصين في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي والطب. ويركز المشروع على التفكير الإبداعي وتطوير تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد وموائمتها مع المجال الطبي، ويقدم حلولا طبية مبتكرة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد عبر منتجات مخصصة لتلبية حاجات المرضى من خلال تطوير مواد متوافقة حيوياً واستخدامها تحت إشراف خبراء الصناعات الطبية.

ويهدف المنتج الأول لمشروع ثري ديت ميديكال وهو “سوار العمود الفقري” الذي تم إطلاقه في السوق في العام 2018 إلى دعم العمود الفقري وحمايته من الاعوجاج، وتقويم استقامة العمود الفقري للمرض الذين يعانون من أمراضه.

وحظي الفائزون في المسارات الثلاث على جوائز مالية، مساحات عمل مشتركة، والتوجيه المستمر لدعم شركاتهم نحو النجاح، بالإضافة إلى ورش عمل وساعات تدريبية وإرشادية من قبل مختصين وخبراء في كافة المجالات التجارية والاجتماعية طوال فترة المسابقة، التي اختتمت أعمالها السبت الماضي.