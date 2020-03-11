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تعليق رسوم فواتير المطاعم والمقاهي المقدمة للتبغ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

رب ضارة نافعة، فبعد أن منعت أمانة جدة المطاعم والمقاهي من تقديم «الشيشة» تفاديا من انتشار فيروس كورونا، علمت «مكة» أن ذلك المنع قد أوقف الرسوم المفروضة في وقت سابق على المطاعم والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ المقررة بقيمة 100% على الفاتورة النهائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، أن الأمانة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على جولات رقابية مشددة بعدم تقديم الشيش بناء على التوجهات التي تعمل على الحد من انتشار فيروس كورنا، حيث ومع تعليق تقديم «الشيشة» فإن قرار فرض رسوم 100% على الفاتورة النهائية قد تم إيقافه، وذلك إلى حين السماح لهم بتقديم «الشيشة» مجددا.

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وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت في وقت سابق إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم موقتا بجميع أمانات وبلديات المملكة، وقالت عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إن ذلك القرار يأتي كإجراء احترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

وباشرت أمانة محافظة جدة وبناء على توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، إيقاف تقديم الشيش والمعسل في المقاهي والمطاعم ومنع أي فعاليات بداخلها كإجراء احترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، وكانت أمانة الرياض كذلك قد أعلنت إيقاف تقديم «الشيشة والمعسلات» في المقاهي والمطاعم موقتا في الرياض.

وقد كان قرار الرسوم والذي دخل حيز التنفيذ أكتوبر العام الماضي أثار جدلا بين المدخنين وغير المدخنين الذين يرتادون تلك المطاعم والمقاهي، في حين قد قامت الأمانات في وقت سابق بجولات رقابية لمتابعة تنفيذ قرار الرسوم، وفرض غرامات عليها، وحال تكرارها فإن العقوبة تتضاعف حتى الإغلاق.