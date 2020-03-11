شكرا لقرائتكم خبر

بنزين مارس.. الأحمر أقل بـ 6 هللات والأخضر مستقر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عدلت شركة أرامكو السعودية أسعار منتجات الطاقة مساء أمس الأول، فيما بدأ العمل بها اعتبارا من صباح أمس.

ووفقا لموقع أرامكو السعودية، شمل التعديل تخفيض أسعار البنزين 95 (الأحمر) بمقدار 6 هللات ليصبح 2.05 هللات، فيما أبقت أرامكو على أسعار بنزين 91 (الأخضر) على نفس معدلاتها في الشهر الماضي عند 1.55 هللة.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

Advertisements

وأوضحت أرامكو أن تطبيق أسعار البنزين المحدثة سيكون ابتداء من 11 مارس 2020، مضيفة أنه يمكن لملاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكل شهري عبر موقعها الالكتروني.

ويتوفر في السوق السعودية نوعان من البنزين 95 أوكتان و91 أوكتان، وكلما زاد رقم الأوكتان زادت مقاومة البنزين للاشتعال. ورقم الأوكتان مرتبط بنسبة ضغط المحرك، وهو مؤشر على مقاومة الوقود للقرقعة، وهو ما يحدد مقدار الضغط الذي يمكن أن يتحمله الوقود قبل الاشتعال.

ويناسب بنزين 91 معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين 95 الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي، ويفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل لمعرفة نوع الوقود المناسب. وتضع بعض الشركات ملصقا بنوع البنزين المناسب للسيارة داخل غطاء خزان الوقود.

وفي معظم الأحوال لن تستفيد المركبة من استخدام وقود برقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك. ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقودا برقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

وفي المقابل فإن استخدام بنزين برقم أوكتان أقل من ذلك الذي أوصى به المصنع قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل، لذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان - في محرك يتطلب أوكتانا أعلى - إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أي أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.