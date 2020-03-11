هل يغني الروبوت الأسر السعودية عن العاملات المنزليات؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة القصيم الدكتور فهد العييري أن الطلب على الروبوتات حقق زيادة سنوية، حيث من المتوقع خلال العامين القادمين أن يباع مليونا روبوت متخصصة، و130 مليون روبوت خدمية منزلية، و16 مليون روبوت ترفيهية، علاوة على زيادة الطلب على البوت، حيث يوجد أكثر من 300 ألف بوت دردشة من فيس بوك.

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وبين العييري خلال مشاركته في «المعرض والمؤتمر السعودي لإنترنت الأشياء 2020»، الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإشراف من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمدينة الرياض، أن التوقعات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بأكثر من 15 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، قرابة 70 % منها سيكون من نصيب أمريكا الشمالية والصين فقط، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي في السيارات ذاتية القيادة، حيث حصلت أكثر من 60 شركة على تصاريح اختبار من إدارة المركبات الآلية في أمريكا لاختبار سياراتها الذاتية في كاليفورنيا.

وشارك عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب الدكتور صالح الباهلي، بمحاضرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمستقبل الأفضل لم يأت بعد»، تحدث خلالها عن تقنيات ومجالات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب خلال الخمس سنوات المقبلة، وعن بعض النماذج التطبيقية للذكاء الاصطناعي، متطرقا للاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة لهذا المجال.

وتطرق عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة بالجامعة الدكتور عبدالله العلوان، في ورشة عمل بعنوان «البيانات الضخمة والتحول في الرعاية الصحية»، إلى مصادر البيانات الضخمة في القطاع الصحي، واستخدام البيانات الضخمة في البحث العلمي والممارسة المبنية على البراهين، وكذلك مميزات استخدام البيانات الضخمة مقارنة بالطرق التقليدية في البحث العلمي، وعرض أمثلة من بعض التطبيقات لاستخدام البيانات الضخمة في إجابة الأسئلة الإكلينيكية واتخاذ القرارات التشريعية الطبية، وأخلاقيات استخدام البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والتحديات التطبيقية والتشريعية لاستخدام البيانات الضخمة في الرعاية الصحية، وكذلك مستقبل الرعاية الصحية والبحث العلمي الطبي في عصر البيانات الضخمة.