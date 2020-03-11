شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت منظمة أوبك اليوم الأربعاء، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك.
وتوقعت "أوبك" في تقريرها الشهري ارتفاع الطلب العالمي 60 ألف برميل يوميا فقط في 2020، بانخفاض 920 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، حسبما "العربية".
وقالت أوبك "في ضوء أحدث التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشرات الإيجابية وتنبئ بمزيد من التخفيضات على نمو الطلب النفطي إذا استمر الوضع الحالي".
وتراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت 2.63%، إلى 36.24 دولارا، فيما تراجع الخام الأميركي 2.88%، إلى 33.41 دولارا.
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