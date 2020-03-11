شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت أم القرى" تبحث توزيع 25 هللة للسهم في 6 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها في 6 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام 2019 بإجمالي مبلغ 13.750 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 25 هللة للسهم الواحد.
وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم داول من يوم انعقاد الجمعية العامة على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 79.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018. كذلك إنخفضت المصاريف البيعية والتسويقية خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018.
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