شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة تابعة لـ "المتطورة" يُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة دويتشه الخليج للتمويل، شركة زميلة للشركة السعودية للصناعات المتطورة، بتوزيع أرباح عن العام 2019 بواقع نصف ريال عن كل سهم.

وقالت متطورة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنها ستعرض التوصية على اجتماع الجمعية العامة القادم لشركة دويتشه الخليج للتمويل.

ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الشركة السعودية للصناعات المتطورة من تلك التوزيعات 9.09 مليون ريال.

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يُذكر أن الشركة المتطورة تمتلك ما نسبته 31.62% من رأس مال شركة دويتشه الخليج للتمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن المتطورة حققت صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 36.9 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من إحدى استثمارات الشركة.

وقابل ذلك ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الزكاة الشرعية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.