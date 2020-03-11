شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت الجنوبية" تبحث توزيع 2.25 ريال للسهم في 5 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها في 5 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للنصف الأول من العام 2019 بإجمالي مبلغ 315 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع الأرباح في 19 أبريل المُقبل.

هذا وستصوت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019، والبالغ قيمتها 175 مليون ريال بواقع 1.25 ريال للسهم أي بنسبة 12.5% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم.

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ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 463 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 195 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة إيرادات المبيعات للفترة الحالية بنسبة 46.40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وزيادة كمية المبيعات للفترة الحالية بنسبة 16.78% للفترة الحالية مقارنة بالعام 2018.