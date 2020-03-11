شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت ينبع" تُوصي بتوزيع ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019، بقيمة 15 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 15 مليون سهم، بواقع ريال واحد للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن احقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي سيعلن عنها لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الماصفي قامت بتوزيع أرباح عن العام 2018 بقيمة 11.250 مليون ريال، بواقع 75 هللة للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018 إلى حصول الشركة على توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 11.4 مليون ريال.