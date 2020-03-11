شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تُضاعف أرباح أسمنت الشمالية أكثر من 6 مرات خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 608.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 92.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 126.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 54 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ويادة مبيعات التصدير بصفة خاصة الأسمنت الأبيض.

وارتفعت الإيرادات إلى 673.4 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 392.5 مليون ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 55.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 315.27 ألف ريال في الفترة المقابلة من 2018.