شكرا لقرائتكم خبر عن "صادرات" تُعلن مزاولة نشاط فروعها الجديدة في كل من الإمارات والأردن والسودان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن مزاولة نشاط فروعها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السودانية.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق، في نوفمبر الماضي، على فتح فرع للشركة في كل من مدينة بغداد في جمهورية العراق، والمنطقة الحرة في جمهورية السودان، مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الشركة أن فتح هذه الفروع يأتي لخدمة عملاء الشركة في الأسواق الإفريقية والأسيوية وتقديم خدمات الشحن والتخزين والتوزيع وتوريد مدخلات الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي، حيث تعتبر الأسواق الإفريقية والأسيوية ضمن الأسواق المستهدفة فياستراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة عملاء الشركة.

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ومؤخراً وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لبحث سبل التعاون الاستراتيجي والفرص الاستثمارية في مجال تطوير الخدمات اللوجستية في مدينة ينبع الصناعية، وذلك لضمان التوافق لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمضي قدمًا للمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع اللوجستي داخل المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي ربح بلغ 2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 0.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى رد مخصص انخفاض قيمة مخزون الكبريت بعد بيعه بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.