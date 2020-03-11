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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية وصدور تقرير "أوبك" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأؤربعاء في أعقاب صدور تقرير "أوبك" الذي توقع انخفاض الطلب العالمي بسبب "كورونا" فضلا عن ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام.
وأفادت "أوبك" بأن إنتاج أعضائها من الخام انخفض 546 ألف برميل يوميا مسجلا 27.77 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 0.92 مليون برميل يومياً في العام الجاري.
كانت إدارة معلومات الطاقة قد كشفت عن ارتفاع مخزونات الخام بنحو 7.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات بارتفاع قدره 2.5 مليون برميل.
وتزيد هذه البيانات الرسمية عما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس من بيانات أولية كشفت عن ارتفاع قدره 6.4 مليون برميل في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد التعاملات، هبط سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 33.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 32.8 دولار.
وانخفض "برنت" بنسبة 3.3% إلى 36.0 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 39.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 35.5 دولار.
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