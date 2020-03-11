شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي رغم الهلع المستمر في الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من الهلع الذي ينتاب المستثمرين في الأسواق العالمية بشأن فيروس "كورونا".



ويعمل المستثمرون والمحللون في مختلف الدول على تقييم تأثير تفشي "كورونا" على النمو الاقتصادي العالمي.



وعلى أثر ذلك، اتخذت حكومات إجراءات تحفيز لدعم نموها الاقتصادي ودرء أي تأثير لـ"كورونا"، ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة حيث وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة بقيمة 8.3 مليار دولار لدعم السلطات الصحية.

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وأعلن بنك إنجلترا اليوم خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.25% من 0.75% لتقليل آثار الفيروس التاجي القاتل على الاقتصاد البريطاني.



يأتي ذلك بعد اتخاذ الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية في كندا وماليزيا وأستراليا قرارات بخفض الفائدة أيضاً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:49 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.729، وسجل أعلى سعر عند 0.7314 بيننما سجل أقل سعر عند 0.7262.