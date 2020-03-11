شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 8 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 451.8 مليون برميل، بينما توقع محللون ارتفاعها بـ2.5 مليون برميل.



على النقيض، انخفضت مخزونات البنزين بخمسة ملايين برميل إلى 247 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بنحو 6.4 مليون برميل إلى 128.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية زيادة مخزون الخام بحوالي 6.4 مليون برميل في نفس الفترة.