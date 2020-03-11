شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد في الأسهم الأمريكية بفعل «خطة ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح اليوم الأربعاء مع تشكك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترامب للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 413.53 نقطة بما يعادل 1.65 بالمئة ليفتح على 24604.63 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 56.63 نقطة أو 1.96 بالمئة ليسجل 2825.60 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 208.01 نقطة أو 2.49 بالمئة إلى 8136.25 نقطة.

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