شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تقلص توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط والان نبدء بالتفاصيل
وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول الآن أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 60 ألف برميل يوميا فقط في 2020، انخفاضا من 920 ألف برميل يوميا في توقعاتها السابقة، حسبما ذكرت في تقرير شهري.
وقالت أوبك "في ضوء أحدث التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشرات الإيجابية وتنبئ بمزيد من التعديلات بالخفض لنمو الطلب على النفط إذا استمر الوضع الحالي."
ويأتي إصدار التقرير في أعقاب انهيار اتفاق بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، في السادس من مارس.
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