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وزارة الاستثمار تنفي أي تواصل بين وزير الاستثمار ووزير الطاقة الروسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض إشارة إلى التقرير الذي نشرته "صحيفة وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء، الذي تضمن مزاعم بأن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح قد أجرى محادثات مع وزير الطاقة الروسي السيد ألكسندر نوفاك بخصوص موضوعات تتعلق بالطاقة وأسعار النفط، فإن وزارة الاستثمار تنفي هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أنه لم يتم أي تواصل بين معالي وزير الاستثمار ووزير الطاقة الروسي بأي شكل من الأشكال، كما تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام بأن تتوخى الدقة فيما تنشر، وأن تتواصل في أي موضوع يخص الوزارة أو معالي الوزير مع القنوات الرسمية المعتمدة الممثلة بالمركز الإعلامي في الوزارة، وذلك بهدف الحصول على المعلومات بشكلٍ مؤكد ودقيق.



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