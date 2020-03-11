شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. البريد إجازة بسبب سوء الطقس واستئناف العمل بمكاتب محدودة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للبريد، أن غدا الخميس إجازة رسمية بجميع مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص.

وأوضح المصدر، أن الهيئة ستستأنف العمل يوم السبت المقبل بمكاتب محدودة على أن يتم فتح جميع المكاتب على مستوى الجمهورية ابتداء من الأحد المقبل.

Advertisements

ويصل عدد عملاء هيئة البريد إلى نحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين يبلغ نحو 210 مليارات جنيه مصرى، وتقدم الهيئة خدمات حكومية ومالية وبريدية وشهدت أعمال تطوير كبيرة على مستوى الجمهورية حيث أصبحت المكاتب مشابهة للفرع البنوك بعدما توسعت بخدماتها.

و فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.