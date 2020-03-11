أسهم أمريكا تهوى عند الفتح وسط قلق حيال خطة واشنطن إزاء كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح اليوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترامب للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 413.53 نقطة بما يعادل 1.65% ليفتح على 24604.63 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 56.63 نقطة أو 1.96% ليسجل 2825.60 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 208.01 نقطة أو 2.49 % إلى 8136.25 نقطة.

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