شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقلص توقعها لنمو طلب النفط في 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 660 ألف برميل يوميا إلى 0.37 مليون برميل يوميا.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري إنها زادت تقديرها لنمو الطلب على النفط للعام 2021 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا إلى 1.73 مليون برميل يوميا.
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