شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الرسمية: الجزائر متفائلة بالتوصل لتوافق على خفض النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله إن اتصالات ونقاشات مكثفة بدأت منذ يوم الاثنين بين منتجى أوبك وغير الأعضاء للتوصل إلى طريقة لاستعادة الاستقرار فى سوق النفط.

وقال إنه متفائل حيال إمكانية التوصل إلى توافق بين أوبك وغير أوبك على خفض الإنتاج، مضيفا أنه تحدث إلى الأمين العام للمنظمة حيث اتفقا على أهمية مواصلة الحوار فى ظل مثل هذه الأزمة العميقة.