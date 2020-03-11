شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تقلص توقعها لطلب النفط بسبب كورونا وتتكهن بمزيد من الخفض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلصت أوبك اليوم الأربعاء توقعها لنمو الطلب العالمى على النفط هذا العام بسبب تفشى فيروس كورونا وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك.
وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفاع الطلب العالمى 60 ألف برميل يوميا فقط فى 2020، بانخفاض 920 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، حسبما ذكرت فى تقرير شهري.
وقالت أوبك "فى ضوء أحدث التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشرات الإيجابية وتنبئ بمزيد من التخفيضات على نمو الطلب النفطى إذا استمر الوضع الحالي."
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