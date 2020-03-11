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شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" ينخفض بحوالي 750 نقطة في بداية الجلسة مواصلاً تذبذباته القوية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الأربعاء مستأنفة تقلباتها القوية التي بدأتها قبل عدة جلسات في ظل عدم اليقين إزاء تأثير فيروس "كورونا".
وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد كشفوا عن مقترحات يناقشها الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" مع الجمهوريين في الكونجرس تهدف إلى مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
ومن بين المقترحات خفض الضرائب على الدخل إلى 0% لبقية أشهر العام الجاري وإمكانية تقديم دعم للمتضررين من الفيروس بالإضافة إلى الحزمة التمويلية الموقعة في الآونة الأخيرة بقيمة 8.3 مليار دولار.
وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في فبراير/شباط بينما توقع محللون استقرار المؤشر دون تغيير.
وعلى صعيد التعاملات، هبط "الداو جونز" بحلول الساعة 13:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% (ما يعادل 750 نقطة) إلى 24256 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.3% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 8147 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 2.7% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 2803 نقاط.
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