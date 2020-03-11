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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض بالتزامن مع تقلبات شديدة بالأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل التقلبات الشديدة بأسواق الأسهم والمعادن والسلع على مستوى العالم مع تقييم المستثمرين لتأثير تفشي فيروس "كورونا" على النمو الاقتصادي.
وعلى أثر المخاوف من تداعيات "كورونا" على الاقتصادات، اتخذ كل من الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا والبنوك المركزية في أستراليا وماليزيا وكندا قرارات بخفض معدل الفائدة لدعم النمو.
ويخشى محللون من تباطؤ أنشطة صناعية حول العالم لا سيما صناعة السيارات التي يستخدم البلاديوم فيها بكثافة.
ويسهم البلاديوم في إنتاج مكونات وأجزاء داخل السيارات تعمل على تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة الصينية بدء انحسار الفيروس في مختلف المقاطعات لا سيما "ووهان" التي تفشى منها "كورونا".
وعلى صعيد التعاملات اليوم، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يوونيو/حزيران بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 2282.6 دولار للأوققية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2339.9 دولار، في حين سجل أقل سعر عند 2239.70 دولار.
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