شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يفقد أكثر من4% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليفقد أكثر من 4% مستأنفا خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بفعل تصاعد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي زيادة كبيرة فى مخزونات الخام التجارية ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.4% إلى مستوي 32.96$ ، من مستوى الافتتاح عند 34.50$، وسجل أعلى مستوي عند 36.28$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 15% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربع سنوات عند 27.40$ للبرميل المسجل فى اليوم السابق.

بخلاف عمليات التعافي من المستويات المنخفضة فى عدة سنوات ،وعمليات اصطياد الصفقات عند أسعار رخيصة ،ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، بفضل تحسن المعنويات فى الأسواق ، خاصة بعد تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم أكبر اقتصاد فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 6.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 آذار/مارس،فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 452 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو 2019 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2 مليون برميل ، فى سابع زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 100ألف برميل يوميا، ليرتفع الإجمالي إلى مستوي 13.1 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.