شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير مرتفعا بمقدار0.1% شهريا ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.0%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.1 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.2 % ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2%.