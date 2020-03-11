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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير مرتفعا بمقدار0.1% شهريا ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.0%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.1 %.
كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.2 % ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2%.
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