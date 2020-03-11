شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره قبيل تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستين منوشين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عام ونصف ، يأتي هذا التراجع بفعل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية ،بعد تنامي الشكوك حيال تنفيذ تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة ، يأتي هذا قبيل تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين ".

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 95.91 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.33 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.40 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% ،فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عام ونصف عند 94.65 نقطة المسجل فى اليوم السابق.

وبخلاف عمليات التعافي واصطياد الصفقات بأسعار رخيصة ، ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي بعد انتعاش كبير فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بعد تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

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انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرة أخرى يوم الأربعاء مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بعد تنامي الشكوك حيال تنفيذ تعهد الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة.

حيث انتهي اجتماع ترامب مع النواب من الحزب الجمهوري فى الكونغرس يوم الثلاثاء دون التوصل لاتفاق حول الخطوات التحفيزية المقترحة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين " الذي يتحدث بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش أمام اللجنة المعنية فى واشنطن حول موازنة السنة المالية 2021.

سوف توفر تلك التصريحات أدلة قوية حول السياسات الاقتصادية المستقبلية لإدارة الرئيس دونالد ترامب فى ضوء التطورات الأخيرة فى الأسواق ،وحول مدي الجدية فى توسيع الإنفاق المالي الحكومي لدعم أكبر اقتصاد فى العالم.