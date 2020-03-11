شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات لأرامكو بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس شركة أرامكو السعودية، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن الشركة تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC) من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً.

وأضاف الناصر فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن الشركة تعمل بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه.