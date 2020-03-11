شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك يشكك فى قرار السعودية زيادة طاقة إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إن خطط السعودية لزيادة طاقة إنتاج النفط "ليست الخيار الأفضل على الأرجح" مع احتدام الخلافات بشأن سياسة إنتاج الخام بين الموردين الكبيرين.

وقال نوفاك إن السعودية "تبادر لترويج منتجاتها" في الأسواق العالمية.

وأضاف أن روسيا تجرى اتصالات هاتفية عديدة مع أوبك وغير الأعضاء، لكن أيا من الشركاء لم يوافق على مقترح روسيا للإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط القائمة دون تغيير.