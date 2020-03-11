شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصندوق السيادى الروسى: الشراكة الاستثمارية مع السعودية مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، قوله اليوم الأربعاء إن روسيا والسعودية ستواصلان تطوير شراكتهما الاستثمارية. احتدمت الخلافات بين البلدين في الأيام الأخيرة بشأن سياسة إنتاج النفط، لكن دميترييف قال إن محاولات "تفكيك" الشراكة لن تنجح.

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