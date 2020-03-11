شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكى: تسليم شركة "شرق بور سعيد للتنمية" 4 كم بعد تحسين التربة يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تستكمل تسليم المطور الصناعي شركة "شرق بورسعيد للتنمية" بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد 2.5 كيلومتر مربع بعد الانتهاء من أعمال تحسين التربة كاملة في نهاية يونيو المقبل، حيث تم تسليمه خلال الفترة الماضية 1.5 كيلو متر مربع، ليصل إجمالي المساحة التي تم تحسين التربة لها بحلول يونيو 4 كيلو متر مربع.

وقال يحيى زكي، إن الهيئة الاقتصادية تتسلم هذه المساحة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إجمالي 16 كيلو متر مربع كمرحلة أولى يقوم المطور الصناعي بتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق بها للبدء في تنفيذ بعض التعاقدات.

وجاء ذلك خلال لقاء المهندس يحيى زكي ومسئولي "شرق بورسعيد للتنمية"، بحضور اللواء محمد خليل مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي والمدير التنفيذي للهيئة وقيادات من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال لقائه بالمطور الصناعي، قال يحيى زكي إنه جاري التنسيق مع المطور الصناعي على وضع جدول زمني بشأن ترفيق المنطقة الصناعية والانتهاء من أعمال البنية التحتية بعد أعمال تحسين التربة وتسريع وتيرة العمل بالمنطقة الصناعية، خاصة بعد التشغيل الرسمي لأنفاق 3 يوليو "جنوب بورسعيد" والتي رفعت من تصنيف المنطقة وأدت لسهولة انتقال الأفراد والبضائع من شرق إلى غرب القناة.

كما أعلن رئيس اقتصادية قناة السويس عن إقامة مصنع لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، بالشراكة بين القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي، مشيراً إلى تسريع وتيرة العمل بالمنطقة حتى يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الوطني عقب التصديق على التصور النهائي له.

على جانب آخر، التقى المهندس يحيى زكي مسئولي شركة قناة السويس للحاويات لمناقشة طلب الشركة لتوسعات جديدة لمحطة الحاويات، بعد تشغيل أنفاق بورسعيد، كما استعرضت "قناة السويس للحاويات" حجم معدلات التداول في الميناء، وأن الفترة المقبلة ستشهد معدلات مرتفعة في تداول الحاويات مع تشغيل المنطقة الصناعية.

كما تفقد المهندس يحيى زكي الأعمال الإنشائية للساحات الخاصة بالأرصفة الجديدة "الناحية الغربية" من ميناء شرق بورسعيد والخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض في الميناء، والتقى مهندسي موقع المشروع والوقوف على آخر المستجدات والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ هذه الساحات بطول 330 ألف متر.

على جانب آخر، توجه رئيس الهيئة لميناء غرب بورسعيد لمبنى الصادرات والواردات والجمارك وهيئة سلامة الغذاء، ومتابعة سير العمل بالإفراج الجمركي للبضائع بميناء غرب بورسعيد، كما تابع سير الأعمال الخاصة بالبنية التحتية والتكنولوجية لمركز المعلومات الإلكتروني وتجهيزه بأحدث المعدات التي تربط هذه الجهات ببعضها البعض إلكترونياً لفحص البضائع داخل الميناء.

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استكمال العمل



اعمال الانشاء



اعمال الرصف



اعمال تمهيد التربة



الانشاءات



المهندس يحيى زكى واعضاء شركة شرق بورسعيد



تمهيد التربة



جانب من الاجتماع



زيارة شرق بورسعيد



شرح لمخطط المنطقة