البنوك والبورصة إجازة رسمية غدا لسوء الأحوال الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠ علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠ . ومن جهة أخرى، صرح مصدر مسئول بالبورصة المصرية أنه سيتم تعطيل العمل في البورصة بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تعاود العمل يوم الأحد المقبل.

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