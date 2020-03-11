شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدى أسفها لانهيار اتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتى اليوم الأربعاء إنه يأسف لانهيار اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط الذى يحل أجله فى نهاية مارس. وقال الوزير سهيل المزروعى فى حسابه الرسمى على تويتر إنه يعتقد بقوة فى ضرورة إبرام اتفاق جديد لدعم سوق نفط متوازنة وأقل تقلبا.

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