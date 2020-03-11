شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسنفت الروسية: الشركات لم تطلب بعد زيادة صادرات النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محتكر خطوط الأنابيب الروسى ترانسفت اليوم الأربعاء إن الشركات لم تطلب بعد زيادة صادرات النفط وسط خلاف بين روسيا والسعودية بشأن إنتاج الخام.
وقال ماكسيم جريشانين الرئيس التنفيذى لترانسفت "ليس بعد" ردا على سؤال إن كانت الشركات الروسية أثارت مسألة زيادة الصادرات.
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