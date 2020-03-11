شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفرض 100% رسوماً جمركية على واردات حديد التسليح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت المصادر العالمية اليوم أن الحكومة الجزائرية تخطط لفرض 100% رسوم جمركية على وارداتها من حديد التسليح لحماية الصناعة والإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة مع الواردات.

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وكان القرار الذي أبلغت به المصادر المحلية وسائل الاعلام الدولية – وعلي رأسها فاست ماركتس المتخصصة في أبحاث ومعلومات الصلب – أن تلك الرسوم سوف تستثني المنتجات غير المُنتجة محلياً أو التي لها اتاحة محدودة، وذلك حسب ما صرح به وزير التجارة الجزائري، كامل رزيج للصحافة الجزائرية.

وجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية الحالية على واردات حديد التسليح في الجزائر 15% وفقاً لموقع منظمة التجارة العالمية بينما هي صفر في المائة في مصر ولكنها تخضع لرسوماً وقائية قدرها 25% تنخفض الي 21% بعد شهر من الآن ثم الي 17% في أبريل 2021 قبل أن تتلاشي تماماً في أبريل 2022 طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 907 لعام 2019.