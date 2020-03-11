شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يدعو اليابان لزيادة مشروعاتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، تاكاشي تسونمي، رئيس مكتب منظمة اليابان للتجارة الخارجية "جيترو" بالقاهرة لبحث زيادة التعاون بين مصر والمنظمة في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.

ودعا رئيس هيئة الاستثمار بحسب ما أعلنته الهيئة، منظمة جيترو إلى تشجيع المزيد من الشركات اليابانية على ضخ استثماراتها في مصر وكذا تشجيع الشركات العاملة بمصر على توسيع نشاطاتها وزيادة حجم استثماراتها في مصر خاصة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي في مصر.

وأشاد رئيس منظمه جيترو بالقاهرة بجهود الهيئة في دعم الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، معتبرًا مصر واحدة من أهم الدول التي تشهد نشاطاً ملحوظاً لجيترو خارج اليابان.

ومن جانب آخر ​تفقد المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سير العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

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وخلال الزيارة قام عبد الوهاب بتفقد مصنع يعد من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط في مجال إنتاج الأحذية الرياضية والمزمع افتتاحه قريبا على مساحة 16 ألف متر مربع بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والذي يوفر حوالي 2500 فرصة عمل خلال المرحلة الأولى، وأكد رئيس الهيئة على تقديم الدعم الكامل لسرعة افتتاح المصنع وإزاله أي تحديات قد تواجه نشاطه بمصر.

وأكد عبد الوهاب خلال لقائه بقيادات قطاع المناطق الحرة التابع لهيئة الاستثمار على أهمية العمل على تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وإزالة أي تحديات تواجه عملهم بشكل سريع، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية المتواجدة بالمناطق الحرة المختلفة، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل العمل لإحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين بالمناطق الحرة، موضحاً أهمية الإصلاحات التي تم اتخاذها مؤخراً لميكنة الإجراءات داخل المناطق الحرة وذلك تماشياً مع منظومة التحول الرقمي.