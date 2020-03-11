شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد خفض كبير فى أسعار الفائدة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لترتد من أدنى مستوى فى 15 شهرا المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفضل تحسن المعنويات بالأسواق مع تعاقب البنوك المركزية العالمية فى اتخاذ إجراءات تحفيزية لمواجهة آثار تفشي وباء الفيروس التاجي ،والبنك المركزي البريطاني هو أحدث البنوك التي خفضت أسعار الفائدة بصورة طارئة للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.9% حتى الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018 ، بفعل مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا فى إيطاليا والمملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليرتد من أدنى مستوى فى نحو 15 شهرا عند 334 نقطة ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.9% ،فى حين انخفض قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.9%.

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أعلن بنك بريطانيا المركزي صباح يوم الأربعاء عن خفض طارئ فى أسعار الفائدة ضمن محاولات الحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد.

خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 0.25% ،وأطلق برنامج جديد للتمويل على المدى القصير للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ، بجانب تدابير لمساعدة البنوك التجارية على توسيع الإقراض.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 2.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 4.9% ، فى أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أكبر خسارة يومية منذ عام 1987 ، بدعم آمال تحفيز مالي حكومي فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.7 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5%.