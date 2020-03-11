شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بعد خفض جديد فى أسعار فائدة البنوك المركزية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى سبع سنوات ، يأتي هذا الارتفاع مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، خاصة بعد خفض طارئ جديد فى أسعار فائدة البنوك المركزية العالمية ، ويدعم هذا الارتفاع أيضا تراجع مستويات الدولار الأمريكي مجددا مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 1.0% إلى 1,666.56$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,649.70$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,649.20$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.8% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 28 شباط/فبراير الماضي ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل المعدن فى اليوم السابق على مستوى فى سبع سنوات عند 1,703.24$ للأونصة.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ، بعد تحسن المعنويات فى معظم أسواق المال العالمية ،خاصة بعد تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

على غرار ما فعله مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي ، فاجئ البنك المركزي البريطاني أسواق المال العالمية اليوم الأربعاء ،وخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.25% ، بأكبر خفض فى أسعار الفائدة البريطانية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.

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وتتسابق البنوك المركزية العالمية حاليا فى اتخاذ إجراءات تحفيزية واسعة فى خطوات استثنائية تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

وكما نعلم أن أسعار الفائدة المنخفضة وضخ المزيد من السيولة فى الأسواق ،يقلص من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين "الذهب" والذي لا يدر عائدا استثماريا.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ،بعد هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرة أخرى ،عقب تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة 1000 حالة ، بجانب تنامي الشكوك حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحفيز أكبر اقتصاد فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.76 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 962.03 طن متري ،متخليا عن مستوي 963.79 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016.