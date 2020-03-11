جونسون آند جونسون ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 11-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جونسون آند جونسون (JNJ) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 134.24، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية التداولات بلغت نسبتها 4.00% بما يعادل 5.45 نقطة ليستقر عند سعر 141.64، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 145.00، ليستهدف مستوى الدعم 134.00. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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