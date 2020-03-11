شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 6.16% بما يعادل 3.13 نقطة ليستقر السهم على سعر 53.98 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.77، ليستهدف مستوى الدعم 49.07. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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