آي بي إم يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 11-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 5.91% بما يعادل 6.96 نقطة ليستقر عند سعر 124.77 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 126.87، ليستهدف مستوى الدعم 111.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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