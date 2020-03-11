شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يصعد وسط الضغوط السلبية – تحليل – 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 4.38% بما يعادل 0.83 نقطة ليستقر السهم عند سعر 19.79 دولار، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة في وقت سابق مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 20.82، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 18.49.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه