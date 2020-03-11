شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء :إعادة تأهيل خط نقل الطاقة يوفر 30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، نجاح مبادرة مهندسي إدارة الإسناد الفني – نشاط الصيانة، في معالجة تآكل قواعد أبراج الشبكة المدفونة، لخط نقل الطاقة الهوائي الرابط بين محطتي الرس ورياض الخبراء، الذي أنشأته المؤسسة العامة للكهرباء في 1982.

وأشارت إلى أنه تم تشييد خط النقل (جهد عالي 132 كيلو فولت)، على أطراف وادي الرمة، وبسبب جريان الوادي ومع مرور الزمن، تكونت طبقة طينية ملحية في مسار الخط نتيجة لارتفاع رطوبة التربة في وقت السيول، ما تسبب في صدأ القواعد، والتي كانت تتسبب دوماً بانقطاعات التيار نتيجة لسقوط الأبراج.

وأوضحت الشركة، أن الفريق تمكن من رفع موثوقية الخط، بعدما حل المشكلة، بالاستفادة من مواد مزالة من الشبكة، وبعد حصرها وفرزها من مستودعات وساحات التخلص من المواد، وإجراء الاختبارات المعملية المطلوبة عليها ومعالجتها، والتأكد من مطابقتها لموصفات "السعودية للكهرباء"، كما استخدم قواعد خرسانية، لرفع مستواها فوق منسوب الوادي، لحمايتها من التآكل والسقوط أثناء الفيضانات والسيول، معتمداً تصاميم تتناسب مع طبيعية المنطقة.

وأضافت أن فريق المهندسين، تمكن من إنجاز المشروع كاملاً، في مدة ستة أشهر فقط، بتكلفة بسيطة، وتحقيق وفر مالي بـ 30 مليون ريال.