الاتحاد للطيران أبوظبى واثقة من تحسن الطلب على رحلات الصين بحلول الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير التجاري لشركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء، إن الشركة متفائلة بتحسن الطلب على رحلات الصين بحلول الصيف.
وقال في بيان "في حين أن انتشار كوفيد-19 يفرض تحديات كبيرة على جميع شركات الطيران التي تخدم الصين، في ظل التراجع الحاد في الطلب على مسارات رئيسية، فإننا نظل متفائلين بأن الوضع سيتحسن بحلول الصيف."
كانت شركة الطيران أعلنت أنها ستبدأ تسيير رحلات إلى مطار داشينغ الدولي في بكين من أول يونيو بدلا من مطار العاصمة الدولي.
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