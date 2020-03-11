شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعاود تراجعها بعد إعلان السعودية زيادة إنتاجها من الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت أسعار النفط العالمية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بقرار المملكة العربية السعودية تعزيز سعتها الإنتاجية من الخام تزامنًا مع خفض الأسعار، وذلك بعد معارضة روسيا توصيات تحالف (أوبك) بشأن تعميق خفض الإنتاج لمجابهة ضعف الطلب العالمي جراء تفشي فيروس (كورونا).

وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 1.05% ليصل إلى 34 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 0.75% ليصل إلى 36 .94 دولار للبرميل.

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر: "إن الشركة تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًا".

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وأضاف الناصر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، "أن الشركة تعمل بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه".

يُشار إلى أن شركة "أرامكو" قد خفضت سعر بيع النفط الخام لشهر أبريل بمقدار 3.10 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي وبانخفاض ستة دولارات للبرميل عن شهر مارس، كما خفضت الشركة سعر بيع النفط الخام في أبريل للولايات المتحدة 3.75 دولار للبرميل عن مؤشر اسكي بتراجع 7 دولارات عن مارس، وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت بتراجع 8 دولارات للبرميل.

وتلقت أسواق النفط العالمية ضربة موجعة بداية الأسبوع الجاري، في أعقاب انهيار الأسعار 31%، مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991".

ورأت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن ما وصفته بالانهيار الكارثي في أسعار النفط ستنعكس على صناعة الطاقة العالمية بشكل عام ويضر باقتصادات عالمية معتمدة على عائداتها النفطية، كما ستتسبب في إعادة هيكيلة لشكل السياسات العالمية نظرًا لما سيرتب عليه من تداعيات اقتصادية وسياسية.