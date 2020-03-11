شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أسعار الشحن تقفز مع استئجار بحرى السعودية 14 سفينة بعد زيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأجرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرى ما يصل إلى 14 ناقلة عملاقة بشكل مبدئى لشحن النفط الخام إلى العملاء فى أنحاء العالم، مع شروع المملكة فى تنفيذ تعهدها بزيادة إنتاج النفط الخام.

وقالت مصادر بقطاع الشحن البحرى إن طفرة حجوزات بحري، التى تملك أسطولا من 42 ناقلة خام ضخمة، ساهمت فى ارتفاع أسعار الشحن على الناقلات العملاقة لأكثر من مثليها وسط "حمى استئجار" هذا الأسبوع.

وبحسب عدة مصادر فى مجال السمسرة البحرية، ارتفعت أسعار استئجار الناقلات العملاقة على خط الخليج-الصين لأكثر من مثليها إلى حوالى 70 ألف دولار لليوم الواحد اليوم الأربعاء، من حوالى 30 ألف دولار يوم الاثنين.

وقالت كل من السعودية وروسيا إنها ستزيد الإنتاج مطلع الأسبوع بعد أن انهار يوم الجمعة اتفاق استمر لثلاث سنوات بينهما وبين كبار منتجى النفط الآخرين لكبح المعروض، مما دفع بأسعار الخام العالمية للانحدار.