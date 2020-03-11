شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بعد توجيه سعودى بزيادة طاقة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد أن قالت أرامكو السعودية إنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يوميا.

كان خام برنت منخفضا 0.41 دولار بما يعادل 1.1% إلى 36.81 دولار للبرميل، فى حين نزل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 0.42 دولار أو 1.2% ليسجل 33.94 دولار.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لأرامكو إن عملاق النفط الذى تديره الدولة تلقى توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرته الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا فى الوقت الحالي.

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كانت السعودية تضخ حوالى 9.7 مليون برميل يوميا فى الأشهر القليلة الماضية، لكن لديها طاقة إضافية تستطيع تفعيلها ومئات الملايين من براميل الخام المخزون.

وارتفعت الأسعار فى وقت سابق من اليوم، معوضة نحو نصف خسائر الاثنين البالغة 25%، بفضل الآمال فى تراجع الإنتاج بفعل تخفيضات الإنفاق من منتجى أمريكا الشمالية للتأقلم مع تدنى أسعار الخام إلى أقل مستوياتها فى عدة سنوات.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام فى أحدث أسبوع، فى حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.