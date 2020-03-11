الاقتصاد

النفط يهبط بعد توجيه سعودى بزيادة طاقة الإنتاج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بعد توجيه سعودى بزيادة طاقة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد أن قالت أرامكو إنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يوميا.

كان خام برنت منخفضا 0.41 دولار بما يعادل 1.1% إلى 36.81 دولار للبرميل، فى حين نزل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 0.42 دولار أو 1.2% ليسجل 33.94 دولار.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لأرامكو إن عملاق النفط الذى تديره الدولة تلقى توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرته الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا فى الوقت الحالي.

Advertisements

كانت السعودية تضخ حوالى 9.7 مليون برميل يوميا فى الأشهر القليلة الماضية، لكن لديها طاقة إضافية تستطيع تفعيلها ومئات الملايين من براميل الخام المخزون.

وارتفعت الأسعار فى وقت سابق من اليوم، معوضة نحو نصف خسائر الاثنين البالغة 25%، بفضل الآمال فى تراجع الإنتاج بفعل تخفيضات الإنفاق من منتجى أمريكا الشمالية للتأقلم مع تدنى أسعار الخام إلى أقل مستوياتها فى عدة سنوات.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام فى أحدث أسبوع، فى حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يهبط بعد توجيه سعودى بزيادة طاقة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا