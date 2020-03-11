شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض بنك انجلترا المركزى أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 0.25% وأعلن إجراءات لدعم الإقراض المصرفى قبل الإعلان عن ميزانية من المنتظر أن تعزز الإنفاق لدعم الاقتصاد البريطانى فى مواجهة تفشى فيروس كورونا. ويأتى الخفض عقب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) الأسبوع الماضي، وهى المرة الأولى التى يتخذ فيها مثل هذا الاجراء خارج الجدول الزمنى المعتاد لبنك إنجلترا منذ الأزمة المالية فى 2008. Advertisements وبهذا يعود سعر الفائدة الحالى للمستويات المتدنية التى كان عليها بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبى فى 2016. وقال بنك إنجلترا "البنك سيتخذ جميع الخطوات اللازمة الأخرى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة والنظام المالى بما يتفق مع مسؤولياته التى يقررها القانون". ومن المقرر أن يقدم وزير المالية ريشى سوناك أول ميزانية له بعد الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بقليل ومن المتوقع أن تتضمن مزيدا من التمويل للرعاية الصحية لمكافحة الفيروس، فضلا عن إجراءات تحفيز اقتصادى إضافية.

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