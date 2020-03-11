شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً لمستوى 37.65 ويستقر دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الهابط، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور.

نشير إلى أن الثبات دونه سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 33.70 ثم 31.60، بينما الارتقاء فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 41.17 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 39.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي